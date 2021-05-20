Россиянам рассказали, как уберечься от преследования в Сети

https://static.news.ru/photo/c4543d08-b955-11eb-80a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всё больше граждан РФ сталкиваются с веб-сталкингом. Им называют навязчивое преследование в Сети. В настоящее время в России это не считается преступлением, более того, в Уголовном кодексе отсутствует соответствующее понятие. Центр цифровой экспертизы Роскачества привёл список мер, которые могут помочь жертвам такого вида преследования.

Эксперты рекомендуют добавлять в список друзей в соцсетях только знакомых людей, а сам профиль сделать закрытым. Последнее также поможет избежать парсинга (автоматического сбора информации) рекламными сервисами. Следует избегать размещения в открытом доступе домашнего адреса и номера телефона. Если без ввода этой информации не обойтись, нужно отключить её отображение для посторонних в настройках сайта.

В Роскачестве советуют не ставить геолокацию на выкладываемых в соцсетях фото и не давать доступ к геоданным приложениям, если только это не критически важно для их работы. Уберечь устройства с выходом в Сеть от взлома можно с помощью подключения дополнительных опций аутентификации. Пароли для всех сервисов должны различаться.

Обращение к администрации соцсети может помочь, если пользователь подозревает, что о нём распространяют порочащую или недостоверную информацию. На всех крупных площадках есть возможность уведомить модераторов о таких действиях. На компьютере и смартфоне рекомендуется использовать антивирусные программы, при этом нельзя оставлять свои устройства без присмотра. Эксперты советуют избегать установки «шпионских» приложений, в том числе легальных (например, сервисов родительского контроля).

Последняя мера, о которой упомянули в Роскачестве, подходит не для всех случаев веб-сталкинга, однако порой может быть очень эффективной. Если жертва преследования знает, кто именно её донимает, о происходящем можно объявить публично. Огласка может заставить сталкера остановиться. В случае угроз со стороны сетевого преследователя нужно сохранить скриншоты с перепиской и обратиться в полицию.

Ранее менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, как обеспечить себе приватность в WhatsApp и Telegram.