Число мобильных пользователей в России, атакованных сталкерским ПО, в 2019 году увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим годом. Подобные шпионские программы позиционируется как легальные и позволяют получить доступ к личным данным, хранящимся на смартфонах и планшетах.
Помимо сталкерских программ приватности пользователям также угрожало рекламное ПО. В результате атак таких зловредов конфиденциальная информация человека без его согласия может оказаться на серверах третьих лиц, а использование самого девайса — проблематичным из-за слишком большого количества всплывающих баннеров.
Злоумышленники также активно эксплуатировали возможности службы поддержки специальных возможностей Google Accessibility Service — сервиса, созданного с целью облегчить использование приложений людям с особыми потребностями.
Россия третий год подряд лидирует в мире по количеству пользователей, атакованных мобильными банковскими троянцами. При этом однако одно из семейств этих зловредов, Asacub, снизило свою активность. В прошедшие 12 месяцев киберпреступники использовали несколько способов для распространения мобильных финансовых угроз:
- троянцы под видом легальных программ в официальных магазинах приложений;
- рассылка спама по списку контактов уже заражённого мобильного устройства;
- рассылка спама через СМС с использованием методов социальной инженерии.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Google удалила около 600 приложений из Google Play и заблокировала их на платформах монетизации рекламы Google AdMob и Google Ad Manager. Как утверждают в компании, программы своей навязчивостью нарушили политику.
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