https://static.news.ru/photo/9e63b81e-57bb-11ea-9180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число мобильных пользователей в России, атакованных сталкерским ПО, в 2019 году увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим годом. Подобные шпионские программы позиционируется как легальные и позволяют получить доступ к личным данным, хранящимся на смартфонах и планшетах.

Помимо сталкерских программ приватности пользователям также угрожало рекламное ПО. В результате атак таких зловредов конфиденциальная информация человека без его согласия может оказаться на серверах третьих лиц, а использование самого девайса — проблематичным из-за слишком большого количества всплывающих баннеров.

Злоумышленники также активно эксплуатировали возможности службы поддержки специальных возможностей Google Accessibility Service — сервиса, созданного с целью облегчить использование приложений людям с особыми потребностями.

Россия третий год подряд лидирует в мире по количеству пользователей, атакованных мобильными банковскими троянцами. При этом однако одно из семейств этих зловредов, Asacub, снизило свою активность. В прошедшие 12 месяцев киберпреступники использовали несколько способов для распространения мобильных финансовых угроз:

троянцы под видом легальных программ в официальных магазинах приложений;

рассылка спама по списку контактов уже заражённого мобильного устройства;

рассылка спама через СМС с использованием методов социальной инженерии.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google удалила около 600 приложений из Google Play и заблокировала их на платформах монетизации рекламы Google AdMob и Google Ad Manager. Как утверждают в компании, программы своей навязчивостью нарушили политику.