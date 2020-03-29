https://static.news.ru/photo/260663ba-71df-11ea-84c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиаконструкторы нацелились перейти на «цифровые двойники» при испытании авиационных двигателей к 2024 году. В отрасли считают, что виртуализация процесса упростит работу конструкторских бюро.

Ведущий специалист отдела инновационного развития Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Иван Тимофеев заявил, что задачу поручили десяткам отечественных предприятий. Цифровые двойники должны быть самообучающимися системами, которые смогут описать весь жизненный цикл изделий.

Реализация такой технологии позволит ускорить разработку новых силовых агрегатов, сократить время их испытаний, сертификации и запуска в производство. Создание цифровых двойников повысит конкурентные преимущества отечественных двигателей, — сообщает RT.

Как уточнил в комментарии телеканалу начальник отдела систем инженерного анализа ОДК Кирилл Пятунин, использование двойников ускорит разработку двигателя на пять-шесть лет и удешевит проектирование на треть.

NEWS.ru писал, что российский лётчик назвал манёвренность и мощный двигатель преимуществами российского Су-35 перед американским F-16.