https://static.news.ru/photo/56a7b0fe-70e1-11ea-934d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётчик-инструктор Андрей Краснопёров назвал преимущества истребителя Су-35 перед американским F-16.

По его словам, российский самолёт отличается лучшим маневрированием и мощным двигателем, что позволяет ему выполнять фигуры высшего пилотажа.

Причём такие, которые, скорее всего, даже незнакомы нашим противникам. Он может развивать скорость звука не на форсаже, а просто в обычном режиме. Этим не может похвастаться самолёт F-16, — подчеркнул авиатор.

Он отметил, что за счёт управляемого вектора тяги Су-35 способен лететь «чуть ли не хвостом вперёд» и превосходит F-16 по дальности полёта почти на тысячу километров.

Краснопёров добавил, что истребитель имеет надёжную защиту от высокоточного оружия, установленный на нём радиолокационный комплекс позволяет одновременно сопровождать до 30 целей и наводить ракеты на восемь из них, передаёт «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась перед распадом СССР, мог стать «кошмаром» для НАТО. Боевая машина, серийное производство которой так и не началось, превосходила бы любой аналог, в том числе большинство западных танков, поскольку должна была быть оснащена 152-миллиметровой пушкой.