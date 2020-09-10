Российские сотовые операторы модернизируют сети до 5G-ready

https://static.news.ru/photo/7f7577ee-f40f-11ea-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие российские сотовые операторы проводят модернизацию мобильных сетей до уровня 5G-ready. После этого станет возможным внедрение нового стандарта связи 5G, сообщили представители компаний.

Так, компания МТС 11 сентября объявила о начале масштабного обновления мобильной сети в Москве и Московской области. В рамках проекта в течение двух лет корпорация Huawei поставит и установит новое оборудование радиодоступа, состоящее из многополосных выносных радиомодулей и антенных систем Massive MIMO. Кроме того, подготавливается программное обеспечение для замены в столичном регионе всех аппаратно-программных комплексов 2G/3G/4G.

В будущем на модернизированной сети можно будет оперативно развернуть покрытие в стандарте 5G за счёт перенастройки софта и динамического перераспределения частотного спектра между стандартами 4G и 5G, передаёт РИА Новости.

Сотовый оператор «Билайн» полностью завершил модернизацию мобильной сети в Москве, подготовив её к запуску 5G, уже к началу 2020 года. Кроме того, в первом полугодии было построено три тысячи базовых станций — столько же, сколько было сооружено за весь 2019 год. В результате ёмкость сети значительно выросла, а скорость мобильного Интернета увеличилась в два-три раза.

Кроме того, до конца ноября 2020 года компания планирует полностью обеспечить скоростным мобильным Интернетом все станции, тоннели и переходы Московского метрополитена. Сейчас построено уже 90 станций из запланированных 218.

В свою очередь в «МегаФоне» заявили, что намерены провести обновление сети до уровня 5G-ready сразу в нескольких регионах России. В компании отметили, что на данный момент проходит федеральный тендер, который должен определить поставщиков такого оборудования для сети.

У Tele2 в столичном регионе большинство базовых станций уже обновлены до стандарта 5G-ready. Помимо этого, всё новое оборудование устанавливается с поддержкой соответствующей технологии. Его поставщик — корпорация Ericsson. Как писал NEWS.ru, первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы Tele2 и Ericsson запустили ещё летом 2019 года. Уличное покрытие участка охватило Тверскую улицу — от Кремля до Садового кольца.