Российские курсанты создали камень-шпион

Курсанты воронежской Военно-воздушной академии разработали роботизированный комплекс скрытого наблюдения, замаскированный под обычный камень. Аналогов такому устройству в Вооружённых силах РФ нет. Его идею привёз из Сирии научный руководитель курсантов, сообщает телеканал «Звезда».

Система наблюдения расположена на небольшой платформе, которая передвигается по местности с помощью гусениц. В режиме ожидания устройство может находиться около суток.

Как только срабатывает датчик движения, включаются камера и микрофон. Запись происходящего «камень» может вести в течение 15 часов. Информация передаётся в штаб оператором, который может располагаться на расстоянии около двух километров от устройства.

Основная проблема была в том, что создание данной конструкции подразумевает компактное расположение всех модулей на гусеничной платформе. Вторая же особенность данного комплекса — это интегрирование двух языков для его работы. Это C# и Python, — рассказал телеканалу курсант Николай Емец.

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