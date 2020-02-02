«Роскосмос» опроверг, что отказ от участия в Singapore Airshow связан с эпидемией коронавируса в Китае — госкорпорация изначально не планировала участвовать в авиашоу.
Участие представителей госкорпорации «Роскосмос» в Singapore Airshow не было запланировано из-за плотного графика, — говорится в сообщении компании.
По информации РБК, сингапурское авиашоу пропустят топ-менеджеры «Ростеха», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Вертолеты России» и «Рособоронэкспорта». Страну представят несколько десятков технических специалистов.
Как писал NEWS.ru, ко 2 февраля эпидемия охватила 14,3 тысячи человек, погибли более 300 заболевших. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.