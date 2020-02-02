Фото: SGAirshow/twitter.com

Администрация WhatsApp с 1 февраля прекратила поддержку мессенджера на смартфонах под управлением Android 2.3.7, iOS 8 и более ранних версий.

Операционную систему Android 2.3.7, также известную как Gingerbread, выпустили в 2010 году. Она стояла на таких мобильных телефонах, как Samsung Galaxy S2 и HTC Desire HD. Также возможности использовать WhatsApp...