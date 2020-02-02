Фото: SGAirshow/twitter.com

«Роскосмос» опроверг, что отказ от участия в Singapore Airshow связан с эпидемией коронавируса в Китае — госкорпорация изначально не планировала участвовать в авиашоу.

Участие представителей госкорпорации «Роскосмос» в Singapore Airshow не было запланировано из-за плотного графика,говорится в сообщении компании.

По информации РБК, сингапурское авиашоу пропустят топ-менеджеры «Ростеха», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Вертолеты России» и «Рособоронэкспорта». Страну представят несколько десятков технических специалистов.

Как писал NEWS.ru, ко 2 февраля эпидемия охватила 14,3 тысячи человек, погибли более 300 заболевших. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.

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