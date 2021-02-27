Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства РФ

https://static.news.ru/photo/84902b32-7a58-11eb-958e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Twitter нарушает российское законодательство о борьбе с запрещённым контентом. С таким заявлением выступил Роскомнадзор.

Twitter злостно нарушает российское законодательство. В дополнение к информации Общественной палаты РФ об антилидерстве Twitter в распространении запрещённой информации сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2 тыс. 862 материала с запрещённой информацией, — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, соцсеть не удалила 2336 материалов про способы совершения самоубийств и призывы к ним. Кроме того, в Twitter были порнографические материалы, а также сообщения об изготовлении и использовании наркотических средств.

В Twitter направили более 28 тысяч требований об удалении. Однако соцсеть за всё время не удалила примерно 10% от требуемой надзорным органом информации. Это влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей.

Ранее социальная сеть Twitter сообщила об удалении 100 связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. В Twitter рассказали, что раскрыли сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с РФ и пыталась «подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность».

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор направил запрос в компанию — владелицу социальной сети Clubhouse с требованием вернуть доступ к аккаунту российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва.