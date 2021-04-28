Робопса Boston Dynamics «уволили» из полиции Нью-Йорка

https://static.news.ru/photo/8e42e924-a8ea-11eb-825d-96000091f725_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Нью-Йорка приняла решение расторгнуть договор на аренду робота-собаки Digidog от компании Boston Dynamics. Устройство сопровождало силовиков во время ареста и напугало свидетелей, пишет The New YorkTimes.

23 февраля сотрудники правоохранительных органов использовали робопса при проведении операции с заложниками. Робота, оборудованного камерами, фонарями и связью, запустили в квартиру, где удерживали людей, однако преступники успели сбежать. 13 апреля устройство использовали при аресте человека, но в полиции говорили, что оно находилось в режиме ожидания.

После этого использование Digidog вызвало критику в социальных сетях. Пользователи выразили опасение по поводу милитаризации силовиков и символа полицейской агрессии. Член городского совета Нью-Йорка Бен Каллос предложил запретить ведомству эксплуатацию робопса.

После этого полиция «уволила» робота. Это решение поприветствовал мэр города Билл де Блазио. Представители производителя робопса на фоне ситуации заявили, что их устройства не предназначены для использования в качестве оружия, а также для запугивания животных или людей.

Год назад Boston Dynamics начали продавать всем желающим робопса Spot. Четвероногое устройство оценили в $74,5 тысячи (около 5,2 млн рублей). Предложение ориентировано на коммерческих клиентов. Предполагается, что компании смогут выяснить положительные стороны использования роботов для решения поставленных задач. Так, машина имеет возможность осуществлять патруль на маршрутах со сложным ландшафтом и строить 3D-карты в небезопасных для человека условиях.