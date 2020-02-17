https://static.news.ru/photo/5cc7af92-5111-11ea-9d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российских разведчиков обеспечат инновационной фотокамерой, способной сразу зашифровывать сделанные снимки. В чужих руках такую информацию будет сложно раскодировать.

В основе разработки — использование голограмм, которые превращают изображения в абстрактные картинки. Если проект получит необходимое финансирование, производство таких фотоаппаратов запустят уже в ближайшие годы, пишут «Известия».

Структура голограммы в данном случае является ключом к шифру, который устройство постоянно меняет. Оптический способ кодировки защищает информацию в десятки раз надёжнее. Разработчиком устройства является Институт лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Для расшифровки информации в случае применения голографического модуля, придётся перебрать огромное количество комбинаций. При этом полученные изображения будут напоминать бракованные снимки с записью цифрового шума.

Скорость работы нового фотоаппарата составляет несколько гигабит в секунду. Главное его преимущество — преодоление недостатков, крайне чувствительного к шумам когерентного лазерного излучения. Задача решена за счёт пропускания света через вращающийся фильтр из матового стекла.

Разработкой подобной техники занимаются специалисты и из других стран, в частности, Китая, что делает необходимым дальнейшее поддержание проекта. Российские учёные при этом уже создали демонстрационную модель фотоаппарата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инвесторам в 2020 году стоит вкладывать в технологии, которые будут развиваться по общепринятому консенсусу, считает основатель IT-компании XCritical и международного IT-колледжа DevEducation Яков Лившиц. По его словам, сейчас лучше отказаться от инвестиций в рискованные стартапы.