Прототип конкурента электромобиля Tesla разработали в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e2ea1dbc-8ee2-11ea-81d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил выставку отечественных разработок в сфере электротранспорта. В числе её экспонатов был представлен экспериментальный образец будущего конкурента электромобиля Tesla.

Именно так разработчики охарактеризовали свой двухместный родстер. По их словам, автомобиль получился лёгким и манёвренным.

Машина обладает улучшенными динамическими характеристиками, может разгоняться до 170 км/ч и способна проехать 270 км без подзарядки, сообщает БелТА.

Ранее NEWS.ru писал о первом и единственном российском электромобиле Ellada. Партия таких машин была выпущена в начале 2013 года, но развития проект не получил.