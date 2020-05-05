Прототип конкурента электромобиля Tesla разработали в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил выставку отечественных разработок в сфере электротранспорта. В числе её экспонатов был представлен экспериментальный образец будущего конкурента электромобиля Tesla.
Именно так разработчики охарактеризовали свой двухместный родстер. По их словам, автомобиль получился лёгким и манёвренным.
Машина обладает улучшенными динамическими характеристиками, может разгоняться до 170 км/ч и способна проехать 270 км без подзарядки,
Ранее NEWS.ru писал о первом и единственном российском электромобиле Ellada. Партия таких машин была выпущена в начале 2013 года, но развития проект не получил.
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