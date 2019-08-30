https://static.news.ru/photo/29e471c4-cb2d-11e9-92ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei. Они могут потенциально выходить за рамки существующих уголовных дел против китайской компании.

Новые сведения частично совпадают с проведённым расследованием The Wall Street Journal (WSJ), где были задокументированы многочисленные обвинения в краже интеллектуальной собственности за всю историю Huawei. Так, гигант подозревается в наборе сотрудников из конкурирующих компаний и краже технологии камер для смартфонов у португальского разработчика Руи Оливейры.

Он предъявил Huawei обвинения в похищении интеллектуальной собственности, запатентованной в США, и китайский гигант подал на него в суд. В судебных документах утверждалось, что компания не нарушила патенты.

Агенты Федерального бюро расследований и прокуроры Восточного округа Нью-Йорка встретились с Оливейрой в начале июня, чтобы узнать, кто из руководящих сотрудников Huawei встречался с ним в 2014 году. Власти также провели беседу с бывшим инженером-контрактником Робертом Ридом, работавшим в шведском подразделении компании с 2002 по 2003 год. Именно он, как утверждалось в майском расследовании WSJ, помогал Huawei набирать уволенных работников из ближайших офисов Ericsson AB.

Представители Huawei и Министерства юстиции США отказались от комментариев.

Ранее News.ru рассказал, что Huawei представит в сентябре линейку смартфонов Mate 30. Но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.

Представитель компании заявил, что Mate 30 нельзя продавать с лицензионными программами и сервисами из-за попадания в чёрный список, поскольку временная отсрочка, предоставленная правительством США, не распространяется на новые продукты. В то же время американские фирмы могут получить лицензию на поставку продукции Huawei, однако Google не сообщала, подавала ли она запрос.