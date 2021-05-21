«Призыв отменят?»: в Сети обсуждают слова Шойгу о боевых роботах

https://static.news.ru/photo/01969ed6-ba64-11eb-9220-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Слова министра обороны Сергея Шойгу о производстве боевых роботов с искусственным интеллектом вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Глава Минобороны заявил, что машины будут уметь вести бой самостоятельно.

Россияне представили, как могли бы выглядеть такие роботы, многие даже нашли аллегорию.

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Некоторые предполагают, что такие роботы уже давно существуют, но объявлено об этом только сейчас. Другие сравнили опытный образец с персонажем из известного аниме «Футурама».

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По мнению россиян, боевой робот должен оказывать на врага «психологическое воздействие». Но главный вопрос, который заинтересовал соотечественников, отменит ли введение боевых машин обязательную срочную службу, пишет URA.RU.

Как сообщалось ранее, российские специалисты создали боевых роботов, которые могут воевать самостоятельно. Их можно показывать в фантастических фильмах. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу на выступлении на марафоне «Новое знание», который транслируется в Сети.