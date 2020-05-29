Приложение для электронного паспорта появится в Москве к концу лета

https://static.news.ru/photo/93468870-a19a-11ea-be0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минкомсвязь РФ намерена разработать мобильное приложение, которое в рамках эксперимента можно будет использовать в Москве вместо паспорта, к 31 августа.

Об этом говорится в проекте постановления правительства. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, эксперимент будет проходить в Москве с 1 июля 2020 года. К 31 августа планируется разработать приложение и инфраструктуру к нему. Активировано оно будет с 1 декабря 2020 года.

По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, приложение можно будет использовать в том числе для получения отдельных государственных, муниципальных и иных услуг, а также для покупки алкоголя или сигарет. Он отметил, что цифровая копия не заменит бумажный паспорт полностью, но её можно будет использовать в 9 из 10 случаев, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в рамках планируемого эксперимента в Москве россияне, которые используют мобильное приложение, получат возможность показывать при покупке алкоголя только те данные, которые необходимы для конкретной услуги. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.