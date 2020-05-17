Пользователи сообщают о проблемах в работе Zoom

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Сервис видеоконференций Zoom в некоторых странах работает с перебоями.

Как сообщает портал Downdetector, проблемы в работе сервиса были зарегистрированы в 13:00 по московскому времени. На неполадки больше всего жаловались пользователи из США, Великобритании, Израиля и некоторых европейских стран.

Чаще всего пользователи не испытывают проблемы во время видеоконференций. 26% сообщают о проблемах со входом на сервис.

NEWS.ru писал, что Zoom имеет ряд уязвимых мест, которые могут нарушать конфиденциальность разговоров. Об этом заявил директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. По словам эксперта, пользователь может стать жертвой хакеров, если не поставит пароль на конференцию в Zoom. Злоумышленники могут зайти в чат и отправить какой-нибудь неприличный файл. Часто в программе возникают проблемы с буферизацией и качеством видео.

Ранее сотрудники британских спецслужб призвали правительство и парламентариев страны отказаться от использования Zoom. Силовики считают, что программное обеспечение уязвимо для хакеров, поэтому в нём не стоит вести конфиденциальные разговоры.