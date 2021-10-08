Пользователи снова сообщили о сбоях в Facebook, Instagram и WhatsApp

Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp вновь сообщили о сбоях в работе сетей. Жалобы поступают из США, Канады, Германии и ряда других стран, включая Россию, как следует по данным сайта Downdetector.

Примерно 65% пользователей из России сообщают о проблемах с работой приложений. Ещё 21% жалуются на работу сайтов, порядка 13% не могут подключиться к серверу. В приложениях долго загружаются публикации, у некоторых юзеров всплывает сообщение о невозможности обновить ленту.

Пока нет точных данных о причинах возникновения проблемы и о том, сколько она продлится. Минувший сбой, который произошёл 4 октября, длился более шести часов. Это стало проблемой для всего мира, потому что следом за ними «легли» и популярные почтовые сервисы, а также программы Bank of America.

Ранее сообщалось, что 4 октября произошёл самый масштабный за последнее десятилетие сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Миллионы пользователей по всему миру остались без соцсетей на семь часов. В результате глава корпорации Марк Цукерберг потерял 7 млрд долларов, а сама компания резко упала в цене.