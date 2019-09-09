https://static.news.ru/photo/f25cb3b0-d324-11e9-a661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Проблемы возникли в работе социальной сети Instagram. Наибольшее количество сбоев зафиксировано в США, Великобритании, Франции и Румынии.

В России о неполадках чаще сообщали пользователи из Москвы. 81% пользователей по всему миру столкнулись со сбоем при входе в аккаунт, 12% не смогли загрузить фотографии, передаёт портал Downdetector .

Ранее News.ru писал, что пользователи «Википедии» пожаловались на сбои в работе сервиса. О проблемах сообщили пользователи России, Украины, Великобритании, Германии и других европейских стран.