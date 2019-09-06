Пользователи «Википедии» жалуются на сбои в работе сервиса, Об этом свидетельствуют данные сайта
Сбой в работе сервиса произошёл в пятницу в 21:10 мск. О проблемах сообщают пользователи из России, Украины, Великобритании, Германии и других европейских стран.
По данным Downdetector, 94% пользователей столкнулись с проблемой при работе на сайте, 5% не смогли войти в систему.
Ранее News.ru сообщал, что пользователи Twitter столкнулись со сбоями в работе социальной сети. Они жаловались на ошибки сайта, а также на проблемы при попытке войти в аккаунт.