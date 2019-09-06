https://static.news.ru/photo/47696f0c-d0ef-11e9-ac6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Пользователи «Википедии» жалуются на сбои в работе сервиса, Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector .

Сбой в работе сервиса произошёл в пятницу в 21:10 мск. О проблемах сообщают пользователи из России, Украины, Великобритании, Германии и других европейских стран.

По данным Downdetector, 94% пользователей столкнулись с проблемой при работе на сайте, 5% не смогли войти в систему.

Ранее News.ru сообщал, что пользователи Twitter столкнулись со сбоями в работе социальной сети. Они жаловались на ошибки сайта, а также на проблемы при попытке войти в аккаунт.