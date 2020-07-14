Первые такси без водителей могут начать ездить по Москве в 2024 году

https://static.news.ru/photo/1d695194-c681-11ea-b518-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Первые беспилотные такси без водителей могут появиться на столичных дорогах в 2024 году, сообщил замминистра транспорта Алексей Семёнов.

По его словам, запуск будет возможен при эффективной реализации плана, который сейчас разрабатывается при участии заинтересованных ведомств — Минтранса, МВД и Минпромторга.

2024 год — это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси, — отметил он в ходе онлайн-дискуссии, которую организовал Росконгресс.

В настоящее время в столице проводится экспериментальное тестирование более ста беспилотных автомобилей «Яндекса», однако при этом в автомобиле должен находиться водитель.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-президент НП «ГЛОНАСС» по технологиям Евгений Белянко сообщил, что в России беспилотные автомобили станут полноценными участниками движения в течение 4-5 лет после запуска проекта «Умные дороги». После запуска проекта беспилотные автомобили начнут получать информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия, наличии пешеходных переходов, приближении скорой помощи от городской инфраструктуры и других машин.