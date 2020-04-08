Стало известно, когда беспилотные автомобили массово появятся на дорогах РФ

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Половина россиян не доверяют официальным данным о количестве заболевших и умерших во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса, который провёл Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

О своём недоверии заявили 50% респондентов. Из них 30% назвали цифры сильно заниженными, а 20% полагают, что данные уменьшены незначительно, пишет «Коммерсант». Достоверной информацию властей сочли лишь 12% опрошенных, ещё...