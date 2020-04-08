Стало известно, когда беспилотные автомобили массово появятся на дорогах РФ

В России беспилотные автомобили станут полноценными участниками движения в течение 4-5 лет после запуска проекта «Умные дороги». Об этом NEWS.ru сообщил вице-президент НП «ГЛОНАСС» по технологиям Евгений Белянко. Соответствующий пилотный проект, который в будущем будет внедрён во всех регионах, планируют запустить в Самарской области до 31 мая, напомнил он.
Искусственный интеллект на то и создан, чтобы помогать человеку принимать взвешенные и умные решения, знать и предполагать то, что мозг человека обработать неспособен. Только в этом случае мы получим полноценный продукт, способный приносить пользу экономике России. С внедрением данной технологии беспилотные автомобили появятся массово на российских дорогах в течение 4-5 лет, — рассказал Белянко.
После запуска проекта «Умные дороги» беспилотные автомобили начнут получать информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия, наличии пешеходных переходов, приближении скорой помощи от городской инфраструктуры и других машин.
Технология передачи данных будет обеспечиваться высокоскоростной связью V2X, которая без задержек сможет передавать данные в бортовые устройства автомобилей.
Белянко отметил, что беспилотные автомобили также стали особенно актуальны в период эпидемии коронавируса.
Пандемия коронавируса формирует новую экономическую реальность. Контакт между людьми должен быть существенно ограничен везде, и такси не станет исключением. Поэтому актуальным станет беспилотное такси, которое, во-первых, будет на 20 процентов дешевле, а во вторых, позволит обеспечить присутствие одного пассажира в машине такси без водителя, — констатировал специалист.
Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 мая 2020 года разработать программу тестирования и поэтапного ввода беспилотных автомобилей.
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