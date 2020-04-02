В России появится программа тестирования беспилотных автомобилей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 мая 2020 года разработать программу тестирования и поэтапного ввода беспилотных автомобилей.
Разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя, — говорится в перечне президентских поручений на сайте Кремля.
Как писал NEWS.ru, беспилотные автомобили предложили запустить для обработки российских улиц антисептиками в связи с пандемией коронавируса. На создание машины уйдёт несколько месяцев, стоить это будет недорого. Предложение озвучил официальный представитель «Автонета» Ярослав Федосеев. Проект планируется реализовать в ближайшее время. Автомобиль будут использовать на перекрытых участках дорог, освобождённых от остального транспорта. Такую технологию уже применяют в китайской провинции Хубэй.