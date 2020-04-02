В России появится программа тестирования беспилотных автомобилей

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Пользователи сервиса Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе социальной сети. Об этом сообщил сервис Downdetector.

Пользователи сервиса Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе социальной сети. Об этом сообщил сервис Downdetector. Неполадки зафиксированы в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции. Трудности возникли также...