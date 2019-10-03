https://static.news.ru/photo/e450aba0-e5e9-11e9-ae04-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore.org/Global Look Press

Команда создателя мессенджера Telegram Павла Дурова разослала инвесторам блокчейна Telegram Open Network (TON) ключи от новой криптовалюты Gram.

Сама платформа будет запущена до конца октября, сообщает The Bell.

В разосланных письмах говорится, как инвесторам получить криптовалюту: для этого нужно не позднее 16 октября создать специальный криптокошелёк, скачать программное обеспечение TON Key Generator.

Специалисты считают, что стоимость Gram на старте продаж будет варьироваться в пределах $2,5–3 за единицу.

Как ранее писал News.ru, операторы мессенджера Telegram планируют в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram.