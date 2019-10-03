Команда создателя мессенджера Telegram Павла Дурова разослала инвесторам блокчейна Telegram Open Network (TON) ключи от новой криптовалюты Gram.
Сама платформа будет запущена до конца октября, сообщает The Bell.
В разосланных письмах говорится, как инвесторам получить криптовалюту: для этого нужно не позднее 16 октября создать специальный криптокошелёк, скачать программное обеспечение TON Key Generator.
Специалисты считают, что стоимость Gram на старте продаж будет варьироваться в пределах $2,5–3 за единицу.
Как ранее писал News.ru, операторы мессенджера Telegram планируют в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram.
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