Основатель Ethereum пожертвовал «мем-монеты» на борьбу с COVID-19 в Индии

В общей сложности его пожертвование в пользу организации оценивается примерно в $1,14 млрд. Также он передал деньги в другие благотворительные фонды, а общая сумма выделенных средств составила $1,5 млрд.

Представители индийского фонда в Twitter отблагодарили Бутерина и пообещали вдумчиво тратить деньги.