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Основатель Ethereum пожертвовал «мем-монеты» на борьбу с COVID-19 в Индии

15:34, 13 мая 2021
Виталик Бутерин Виталик Бутерин Фото: vk.com/byterin

Создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал больше 50,7 трлн «мем-монет» Shiba Inu, а также 500 монет собственной криптовалюты в фонд India COVID-Crypto Relief, который помогает жителям Индии справиться с последствиями коронавируса, передаёт TechCrunch.

В общей сложности его пожертвование в пользу организации оценивается примерно в $1,14 млрд. Также он передал деньги в другие благотворительные фонды, а общая сумма выделенных средств составила $1,5 млрд.

Представители индийского фонда в Twitter отблагодарили Бутерина и пообещали вдумчиво тратить деньги.

Сделка привела к панике некоторых инвесторов, в связи с чем цена на Shiba Inu упала более чем на 35%. Эта криптовалюта-мем была создана как шутка над шуточной Dogecoin. Shiba Inu начала пользоваться популярностью у инвесторов после всплеска популярности Dogecoin, который произошёл из-за интереса к ней основателя Tesla Илона Маска.

В 2019 году Виталик Бутерин вошёл в рейтинг ведущих предпринимателей в возрасте до 30 лет журнала Forbes. За год до этого то же издание поставило его на 17-е место в списке людей, которые больше всех заработали на криптовалюте.

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