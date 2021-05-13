Основатель Ethereum пожертвовал «мем-монеты» на борьбу с COVID-19 в Индии

https://static.news.ru/photo/ae040db0-b3e9-11eb-a1af-96000091f725_660.jpg Виталик Бутерин Фото: vk.com/byterin

Создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал больше 50,7 трлн «мем-монет» Shiba Inu, а также 500 монет собственной криптовалюты в фонд India COVID-Crypto Relief, который помогает жителям Индии справиться с последствиями коронавируса, передаёт TechCrunch.

В общей сложности его пожертвование в пользу организации оценивается примерно в $1,14 млрд. Также он передал деньги в другие благотворительные фонды, а общая сумма выделенных средств составила $1,5 млрд.

Представители индийского фонда в Twitter отблагодарили Бутерина и пообещали вдумчиво тратить деньги.

(Transparency Update)



We thank @VitalikButerin for his donation of 50,693,552,078,053 SHIBA to @CryptoRelief_ . We plan to do a thoughtful liquidation to ensure we meet our COVID relief goals.



We have decided to convert the donation slowly over a period of time.



(1/x) — India's Crypto Covid Relief Fund (@CryptoRelief_) May 12, 2021

Сделка привела к панике некоторых инвесторов, в связи с чем цена на Shiba Inu упала более чем на 35%. Эта криптовалюта-мем была создана как шутка над шуточной Dogecoin. Shiba Inu начала пользоваться популярностью у инвесторов после всплеска популярности Dogecoin, который произошёл из-за интереса к ней основателя Tesla Илона Маска.

В 2019 году Виталик Бутерин вошёл в рейтинг ведущих предпринимателей в возрасте до 30 лет журнала Forbes. За год до этого то же издание поставило его на 17-е место в списке людей, которые больше всех заработали на криптовалюте.