Объявлены победители всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» 2020 

https://static.news.ru/photo/b845b294-3309-11eb-be1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба РАЭК

По итогам финала всероссийского конкурса « Цифровой прорыв » — флагманского проекта президентской платформы « Россия — страна возможностей » — определены 45 команд-победителей, которые разделили между собой призовой фонд в размере 22,5 млн рублей и представят свои проекты перед топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств на Гранд-финале в Москве. Решающее соревнование «Цифрового прорыва» прошло с 27 по 29 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона.

Конкурс «Цифровой прорыв» объединил вокруг себя более 93 тыс. пользователей, более 45,5 тыс. россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1249 лучших IT-специалистов (304 команды) из более чем 70 регионов России — победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах.

На финальном хакатоне команды создали 275 решений, которые способны ускорить цифровую трансформацию страны, повлиять на качество жизни населения и даже спасти жизни. Среди победителей конкурса оказалось больше всего жителей Москвы — 43 человека. Также в топ-5 регионов вошли Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Нижегородская области. Кейсы финала «Цифрового прорыва» являются не только отражением самых актуальных трендов IT-индустрии, но и прямым ответом на вызовы 2020 года. Нас поразили не только решения, которые предложили конкурсанты, но и их компетенции. Среди участников этого года есть взрослые люди, которые еще вчера не думали, что могут стать IT-специалистами, у них за плечами качественное техническое, экономическое или высшее гуманитарное образование. «Цифровой прорыв» стал для них отличным стартовым трамплином для построения карьеры в IT, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В ходе финального хакатона команды решали 15 кейсовых заданий, направленных на цифровизацию здравоохранения, социальной сферы, промышленности, госуправления и бизнеса. Среди постановщиков задач — Госкорпорация «Росатом», ПАО Сбербанк, ПАО «Россети», Mail.ru Group, АО «Почта России» и другие крупнейшие корпорации, а также федеральные ведомства — в том числе Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и МВД. Финалисты создали IT-решения с применением анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта, интернета вещей и других актуальных технологий.

Мы подвели итоги конкурса, но на этом проект не заканчивается. Впереди Гранд-финал и, что самое главное, акселерация и пилотирование полученных решений. Мы продолжим коммуникацию со всеми участниками конкурса. Для эффективного взаимодействия с ними мы создали специальный инструмент — интерактивную витрину IT-кадров. Сервис поможет партнерам «Цифрового прорыва» подбирать как индивидуальных специалистов, так и целые команды, основываясь на их навыках и опыте. Также в профилях кандидатов доступна информация о результатах HR-ассессмента — экспертной оценки гибких навыков, — рассказал директор РАЭК, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

В числе представленных решений есть продукты, которые помогут спасти тысячи жизней. Финалисты создали технологии для ранней диагностики заболеваний системы кровообращения. Кейс поставил «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний».

Популярностью среди финалистов пользовались задачи в сфере промышленности. Для ПАО «Россети» команды создали решения для цифровизации работы с рационализаторскими предложениями сотрудников — ценными идеями, которые позволят улучшить производственные процессы.

Показательно, что кейс «Россетей» на финальном этапе привлек максимальное количество команд – 35. Это означает, что участники уверены в востребованности предлагаемых идей. Сейчас компания активно взаимодействует с несколькими победителями серии региональных хакатонов «Цифрового прорыва». Уровень проработки сегодняшних решений о рационализаторстве позволяет их рассматривать в качестве возможного старта проекта, который сыграет значимую роль в процессе цифровой трансформации отрасли, – сказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик.

Также участники представили решения, которые выведут коммуникацию между сотрудниками на производствах на качественно новый уровень. Умные цифровые сервисы для формирования распоряжений и контроля их исполнения упростят общение между управленцами и персоналом

Цифровой прорыв — 2020» показал прекрасные результаты: рекордное количество команд, динамично растущее сообщество специалистов, отличная организация. И главное, высокое качество решений, которое демонстрируют участники в работе над кейсами. Это открывает новые и очень интересные возможности для всех, кто вовлечен в этот проект. Для Росатома это прекрасная возможность познакомить талантливых разработчиков с цифровой повесткой Госкорпорации и найти единомышленников для совместной реализации наших планов, — поделилась директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

Отдельно в рамках финального хакатона проходило соревнование среди школьных команд. Ребята представили веб-сервисы для эффективного поиска программного обеспечения под конкретные задачи. Всего было представлено 12 решений, 3 команды-победителя в номинации получили ценные подарки и возможность без отбора пройти в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.

Все три дня в режиме нон-стоп в 11 часовых поясах шла насыщенная деловая программа в прямом эфире онлайн-телевидения «Цифрового прорыва». Ключевые темы интервью, дискуссий и других мероприятий перекликались с тематиками кейсов финала: голосовые технологии, цифровизация HR, искусственный интеллект.

Победители финального соревнования получили приглашения на Гранд-финал, который состоится 8 декабря в Москве. В эксклюзивной атмосфере пройдут финальные питчи созданных цифровых продуктов и модерируемые переговоры о дальнейшем сотрудничестве, а также награждение лучших команд денежными призами и подарками от партнеров.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», ПАО Сбербанк, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса — РВК, HR-партнёр конкурса — кадровое агентство «Harwest».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

РАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.



