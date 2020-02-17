Компания Microsoft выпустила обновления KB4532693 для Windwos 10. Однако ряд пользователей столкнулся с несколькими серьёзными ошибками.
Обновление восстанавливает определённые настройки системы по умолчанию, а также удаляет файлы с рабочего стола, панели задач и меню «Пуск». Система также переименовывает основную папку профиля в папке C:\Users. Пользователи могут восстановить свои файлы из временной папки, однако, как
Патч KB4524244 также вышел проблемным — он вызвал сбои при загрузке на компьютерах HP. Ошибка может быть связана с Sure Start Secure Boot Key Protection, обеспечивающей вторичную защиту. По словам пользователей, после её отключения система функционирует нормально.
Microsoft
В начале февраля NEWS.ru рассказал, что пользователи Windows 10 испытывали проблемы после установки обновления KB4532695. Оно вызывало «синий экран смерти» (BSOD).
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