https://static.news.ru/photo/f3ab1056-515d-11ea-971b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Microsoft выпустила обновления KB4532693 для Windwos 10. Однако ряд пользователей столкнулся с несколькими серьёзными ошибками.

Обновление восстанавливает определённые настройки системы по умолчанию, а также удаляет файлы с рабочего стола, панели задач и меню «Пуск». Система также переименовывает основную папку профиля в папке C:\Users. Пользователи могут восстановить свои файлы из временной папки, однако, как утверждают некоторые пострадавшие, они так и не смогли вернуть утраченные данные.

Патч KB4524244 также вышел проблемным — он вызвал сбои при загрузке на компьютерах HP. Ошибка может быть связана с Sure Start Secure Boot Key Protection, обеспечивающей вторичную защиту. По словам пользователей, после её отключения система функционирует нормально.

Microsoft приостановила распространение KB4524244 для Windows 10 версий 1909, 1903, 1809 и 1607.

В начале февраля NEWS.ru рассказал, что пользователи Windows 10 испытывали проблемы после установки обновления KB4532695. Оно вызывало «синий экран смерти» (BSOD).