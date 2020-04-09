Новые эмодзи отложат из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/1a3bb5ce-7a3d-11ea-8c8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Dietze/Global Look Press

Консорциум Unicode решил отложить выпуск 14 версии Emoji на полгода, с марта на сентябрь 2021 года. Задержка связана с пандемией COVID-19.

Перенос повлияет на соответствующие спецификации и данные, такие как новые персонажи эмодзи. Как заметили в консорциуме, их деятельность сильно зависит от усилий добровольцев, и поэтому в этом году организация не может придерживаться того же графика, что и в прошлом.

При этом новая дата также означает, что смайлики, которые будут представлены в 14-ой версии, не появятся на основных платформах до 2022 года.

В конце января NEWS.ru рассказал, что Unicode представил 13-ю версию Emoji, основной упор в которой сделан на гендерную инклюзивность. В перечне оказались гендерно нейтральный Санта Клаус, а также трансгендерные флаг и символ.

Всего пользователей ждёт 62 новых эмодзи и 55 новых вариантов пола и оттенков кожи, включая варианты, учитывающие гендерные аспекты, такие как «человек, кормящий ребенка» или «человек в смокинге». Их дизайн, как правило, доступен только для одного пола.