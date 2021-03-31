Новую версию портала госуслуг запустили в тестовом режиме

https://static.news.ru/photo/4b96a2b6-9236-11eb-a7ae-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Новая версия портала госуслуг заработала в России в тестовом режиме, старую версию планируется закрыть в III квартале 2021 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Я хотел бы, Владимир Владимирович, вас проинформировать о том, что мы открыли сегодня в тесте новую версию портала госуслуг. Все желающие могут с ней ознакомиться, — цитирует ТАСС Шадаева.

Он пояснил, что сайт претерпел серьёзную техническую модернизацию, изменил архитектуру, а также принцип взаимодействия с пользователями. Он основан полностью на российском ПО.

Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу, я надеюсь, что вот сейчас мы отработаем технологии и в III квартале сможем старый портал закрыть и, соответственно, весь трафик будет отрабатываться у нас по-новому, — добавил глава Минцифры.

По данным пресс-службы министерства, в качестве пилотной услуги, реализованной по новому принципу, выбрано предоставление справки о судимости. Ранее каждый третий пользователь не мог с первого раза правильно заполнить заявление, получал отказ и был вынужден проходить процедуру ещё раз.

Сейчас специалисты Минцифры разбили процесс оказания услуг на два этапа. На первом пользователь отвечает на несколько уточняющих вопросов и ему предлагается решение — сколько дней займёт оказание услуги и какие документы для этого нужны. На втором этапе пользователь оформляет заявление, в котором запрашивается только та информация, которая необходима в его жизненной ситуации. На каждом этапе на экране появляется преимущественно один вопрос с соответствующими подсказками, чтобы можно было без ошибки пройти всю процедуру оформления услуги.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее гражданам возможность получать результаты тестов на коронавирус через портал госуслуг. Информация будет передаваться по защищённым каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет. При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным. В личный кабинет можно будет загрузить также информацию о вакцинации от COVID-19 для предъявления по месту требования. Чтобы воспользоваться новыми функциями, от пользователя госуслуг потребуется согласие на передачу этих сведений.

В кабмине рассчитывают, что новый механизм позволит сэкономить время при получении результатов тестирования, снизит количество поддельных справок и избавит россиян от необходимости отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.