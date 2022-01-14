Коллайдер в Дубне поможет понять, как формировалось всё существующее в мире
Физик Бутенко: коллайдер NICA поможет понять, как формировалось всё существующее в мире
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:48, 14 января 2022
Фото: nica.jinr.ru
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Коллайдер NICA, который буден запущен в Дубне, предназначен для изучения вещества, появившегося сразу после Большого взрыва, рассказал телеканалу «360» замдиректора Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Андрей Бутенко. Он объяснил, что аппарат отличается от коллайдеров LHC в ЦЕРН (Наблюдательный совет Европейской организации ядерных исследований) и RHIC в Нью-Йорке, которые созданы для работы с тяжёлыми частицами.
Бутенко рассказал, что в Дубне займутся сферой, которую пропустили, погнавшись за большими энергиями.
Планируем изучать фундаментальную физику именно вот в этой промежуточной области, чтобы понять, каким же образом формировалось наше вещество, всё, что окружает нас, весь мир. Почему он именно такой, как мы видим. Это физика не далёких элементарных частиц, чем занимаются в ЦЕРН и RHIC. Это немножко другая область физики. Это физика сверхплотной и сверхтемпературной плазмы. Эта та область, которая пытается изучить вещество, которое было в момент сразу после Большого взрыва, — сообщил учёный.
Он добавил, что специалисты в Дубне намерены изучить то, как формировалось всё, что существует в этом мире, то состояние, которое есть и в нейронных звёздах.
Ранее ЦЕРН подготовил новую стратегию развития физики частиц в Старом Свете. Инициатива предполагает постройку «фабрики бозонов Хиггса» после полной реализации научного потенциала Большого адронного коллайдера.