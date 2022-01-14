Коллайдер в Дубне поможет понять, как формировалось всё существующее в мире

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Около половины пластика в России невозможно переработать, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев телеканалу «360». Он объяснил, что это вызвано особенностями материалов упаковки и сложностями в сортировке мусора.

Ежегодно, по данным федсхемы обращения с отходами, их образуется в России около 60 млн тонн. Упаковка и одноразовый пластик занимают не менее трети. К сожалению, около 50% всей пластиковой упаковки...