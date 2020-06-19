ЦЕРН раскрыла следующий проект после Большого адронного коллайдера

Наблюдательный совет Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) подготовил новую стратегию развития физики частиц в Старом Свете. Инициатива предполагает постройку «фабрики бозонов Хиггса» после полной реализации научного потенциала Большого адронного коллайдера (БАК).
Об этом
ЦЕРН собирается поучаствовать в ряде ключевых международных проектов, таких как возведение линейного коллайдера ILC в Японии, а также разработать новые технологические решения и сверхпроводники, позволяющие эффективнее разгонять частицы.
Первый документ о стратегии развития физики частиц был подготовлен ЦЕРН в 2006 году, в нём в качестве главного приоритета задавалась постройка БАК. В 2013 году стратегию обновили, отразив достижения, полученные в ходе первого этапа работы БАК, в том числе открытие бозона Хиггса.
В феврале, как писал NEWS.ru, физики проекта ALPHA, базирующегося в ЦЕРН, представили первые данные по замерам тонкой структуры спектра частиц антиматерии, по которой можно сделать выводы об устройстве её квантовых энергетических уровней. В этом она оказалась похожа на обычную материю.
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