ЦЕРН раскрыла следующий проект после Большого адронного коллайдера

https://static.news.ru/photo/e5856b06-b234-11ea-baf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Наблюдательный совет Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) подготовил новую стратегию развития физики частиц в Старом Свете. Инициатива предполагает постройку «фабрики бозонов Хиггса» после полной реализации научного потенциала Большого адронного коллайдера (БАК).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦЕРН. Новая стратегия разрабатывалась на протяжении полутора лет. Она сфокусирована на двух основных целях. Первая — превращение БАК в ускорительную установку высокой светимости (HL-LHC), запуск которой намечен на 2027 год. Вторая — поиск «новой физики». Главным инструментом по обоим направлениями, как считают разработчики стратегии, станет масштабный проект, который они называют электрон-позитронной «фабрикой бозонов Хиггса». Ожидается, что эта установка достигнет энергии столкновений в 100 тераэлектронвольт, что примерно в семь раз выше показателя, отмеченного во время последней сессии работы БАК.

ЦЕРН собирается поучаствовать в ряде ключевых международных проектов, таких как возведение линейного коллайдера ILC в Японии, а также разработать новые технологические решения и сверхпроводники, позволяющие эффективнее разгонять частицы.

Первый документ о стратегии развития физики частиц был подготовлен ЦЕРН в 2006 году, в нём в качестве главного приоритета задавалась постройка БАК. В 2013 году стратегию обновили, отразив достижения, полученные в ходе первого этапа работы БАК, в том числе открытие бозона Хиггса.

В феврале, как писал NEWS.ru, физики проекта ALPHA, базирующегося в ЦЕРН, представили первые данные по замерам тонкой структуры спектра частиц антиматерии, по которой можно сделать выводы об устройстве её квантовых энергетических уровней. В этом она оказалась похожа на обычную материю.