https://static.news.ru/photo/2cbffec8-53f8-11ea-81a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: alpha.web.cern.ch

Физики проекта ALPHA, базирующегося в ЦЕРН, представили первые данные по замерам тонкой структуры спектра частиц антиматерии, по которой можно сделать выводы об устройстве её квантовых энергетических уровней. В этом она оказалась похожа на обычную материю.

Эти замеры помогли нам реализовать нашу давнюю мечту и изучить некоторые аспекты взаимодействия антиматерии с окружающим пространством, в том числе измерить сдвиг её нижних энергетических уровней, — сообщил в журнале Nature официальный представитель проекта ALPHA Джеффри Хангст.

Учёные считают, что в первые мгновения жизни Вселенной материи и антиматерии было примерно поровну. Однако почему они не уничтожили друг друга, столкнувшись после Большого взрыва, физики до сих пор понять не могут. В новой серии экспериментов учёные ЦЕРН впервые измерили так называемый Лэмбовский сдвиг для антиматерии. Они пропустили 90 тыс. атомов антиводорода через мощное магнитное поле, а затем облучили их ультрафиолетовым лазером и проследили за изменением спектра. Полученные данные совпали с замерами для обычной материи.

Как писал NEWS.ru, учёные из Оксфордского университета предложили новую космологическую модель, которая объясняет взаимодействие тёмной материи и тёмной энергии. По предположениям физиков, эти две субстанции составляют 95% Вселенной, однако невидимы, а их физическая природа остаётся загадкой. Стандартная модель Лямбда-CDM не описывает свойств этих элементов. Британский физик Джеймс Франс со своей командой предложил модифицировать модель. Он считает, что тёмная материя и тёмная энергия могут составлять единый текучий поток, который обладает отрицательной массой и гравитацией. Фактически это означает, что в Лямбда-CDM не хватает знака «минус».