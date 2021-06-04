Назван способ создать надёжный и запоминающийся пароль

https://static.news.ru/photo/f35283d6-c59d-11eb-a587-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пароль для соцсетей и электронной почты, который соответствует требованиями безопасности и который легко запомнить, нужно создавать на основе какой-то фразы. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

С паролями главная проблема в том, что однажды вы его забудете. Также есть риск, что вы не сможете получить доступ к генератору паролей или к программе-запоминалке, и тогда — всё, — предупредил эксперт.

Он уточнил, что для создания пароля по фразе, выбирать нужно ту, которая пользователю хорошо известна.

Условно говоря, можете сделать пароль «куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет». При этом букву «о» заменить на ноль, а букву «а» на «@» и в конце ещё восклицательный знак поставить, — пояснил Ющук.

Подбор не позволит мошенникам вскрыть такой пароль, считает эксперт.

Ранее стало известно, что менеджер паролей NordPass назвал самые худшие комбинации. Тремя наиболее популярными (соответственно, слабыми) стали «12345», «123456» и «123456789» соответственно. По словам специалистов, год за годом лидеры рейтинга худших паролей остаются неизменными по двум причинам. Пользователи считают, что эти комбинации легче запомнить.