 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Технологии

Назван способ создать надёжный и запоминающийся пароль

04:30, 05 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пароль для соцсетей и электронной почты, который соответствует требованиями безопасности и который легко запомнить, нужно создавать на основе какой-то фразы. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

С паролями главная проблема в том, что однажды вы его забудете. Также есть риск, что вы не сможете получить доступ к генератору паролей или к программе-запоминалке, и тогда — всё, — предупредил эксперт.

Он уточнил, что для создания пароля по фразе, выбирать нужно ту, которая пользователю хорошо известна.

Условно говоря, можете сделать пароль «куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет». При этом букву «о» заменить на ноль, а букву «а» на «@» и в конце ещё восклицательный знак поставить, — пояснил Ющук.

Подбор не позволит мошенникам вскрыть такой пароль, считает эксперт.

Ранее стало известно, что менеджер паролей NordPass назвал самые худшие комбинации. Тремя наиболее популярными (соответственно, слабыми) стали «12345», «123456» и «123456789» соответственно. По словам специалистов, год за годом лидеры рейтинга худших паролей остаются неизменными по двум причинам. Пользователи считают, что эти комбинации легче запомнить.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео