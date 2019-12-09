https://static.news.ru/photo/20722c32-1991-11ea-b292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел не планирует привлекать к работе в правоохранительных органах роботов-полицейских. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

О возможном подписании контракта на поставку в некоторые подразделения таких технических устройств ранее сообщала компания-разработчик.

В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств, — сказано в ответе министерства на запрос ТАСС .

Разработка, о которой идёт речь, — это сервисный робот для бизнеса, который общается с людьми, распознаёт лица и речь, а помимо этого самостоятельно передвигается, избегая препятствий. Искусственный интеллект может подключаться к любой внешней системе: базам данных, системам безопасности, сайтам и сервисам.

Как писал NEWS.ru, таких роботов прочили на работу в таких подразделениях, как миграционная служба, ГИБДД, и прочих местах с большим скоплением людей. Контракт между производителем и МВД мог быть подписан по итогам выставки «Интерполитех», которая прошла в Москве с 22 по 25 октября. Поставщик был готов изготовить электронных помощников до 2030 года.