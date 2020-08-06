Мошенники научились перехватывать сообщения в Telegram из «избранного»

https://static.news.ru/photo/7cf35f86-d80d-11ea-b16d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Twitter обсуждают новую брешь в безопасности мессенджера Telegram. Мошенники научились получать сообщения из «Избранного». Причём добиваются они этого старым проверенным способом — обманом людей.

Неизвестные пишут пользователям от имени аккаунта с названием «Избранное» или в английской локализации Saved Messages и сразу же удаляют сообщения. Таким образом у человека в списке диалогов появляется фальшивый дубликат, куда пользователь по ошибке может скинуть что-то важное или личное.

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Чат с мошенником имеет несколько отличий. В настоящем диалоге Saved Messages никогда не будет приписки online, также если ваш Telegram на английском языке, там не может появиться чат «Избранное» на русском.

Ранее NEWS.ru писал, что прокурор округа Хилсборо американского штата Флорида Эндрю Уоррен предъявил обвинения во взломе аккаунтов известных людей и компаний в Twitter 17-летнему жителю США. Подростка задержали в городе Тампа.