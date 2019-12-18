https://static.news.ru/photo/e9f32596-2267-11ea-8cd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведёт учения по обеспечению устойчивости и безопасности российского сегмента интернета. Они намечены на 23 декабря, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Тестирование проводится в рамках так называемого закона о суверенном Рунете и носит исследовательский характер, передаёт АГН «Москва».

По словам Новикова, специалисты будут проверять целостность и устойчивость функционирования и безопасности интернета, а также различные сегменты сетей связи общего пользования — фиксированной и мобильной.

Новиков уточнил, что учения будут проводиться на регулярной основе, на них планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи в России.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос о свободе Интернета. Он заявил, что российские власти не собираются закрывать доступ в Сеть.