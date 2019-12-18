Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведёт учения по обеспечению устойчивости и безопасности российского сегмента интернета. Они намечены на 23 декабря, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.
Тестирование проводится в рамках так называемого закона о суверенном Рунете и носит исследовательский характер,
По словам Новикова, специалисты будут проверять целостность и устойчивость функционирования и безопасности интернета, а также различные сегменты сетей связи общего пользования — фиксированной и мобильной.
Новиков уточнил, что учения будут проводиться на регулярной основе, на них планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи в России.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос о свободе Интернета. Он заявил, что российские власти не собираются закрывать доступ в Сеть.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен