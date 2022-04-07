Минцифры показало список российских аналогов зарубежных сервисов

Минцифры РФ подготовило список отечественных аналогов зарубежных онлайн-сервисов, интернет-ресурсов и социальных сетей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, большинство названных ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений, а блокировка иностранных платформ будет лишь способствовать увеличению аудитории российских аналогов.

Минцифры направляет список рекомендованных российских сервисов и ИТ-решений, которыми можно пользоваться вместо зарубежных аналогов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, вместо заблокированных соцсетей и мессенджеров предлагается использовать «ВКонтакте», «Одноклассники», ЯRUS, «ТамТам», «Мой мир», ICQ, Telegram, Yappy и Frisbee. В качестве почтовых сервисов можно использовать «Почта Mail.ru» и «Мой офис почта», «Яндекс Почта» и Tegu, для видеоконференций — сервисы «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK» и «Яндекс.Телемост», а для работы с документами — «Мой офис», «P7-Офис» и «Яндекс 360».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сервисы App Store и Google Play могут в скором времени ограничить возможность скачивания приложений в России, поэтому нужен отечественный аналог этих сервисов. Он обратился к российским специалистам в сфере IT и призвал их сделать «свою экосистему», тем более что её элементы уже существуют.

Глава правительства добавил, что российский магазин онлайн-приложений для гаджетов на ОС Android должен заработать к лету. Сообщалось, что его разработкой занимается организация «Цифровые платформы». Приложение будет называться NashStore. Запуск запланирован на 9 мая. Сервис позволит скачивать, обновлять и устанавливать приложения, а также платить за подписки.