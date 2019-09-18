https://static.news.ru/photo/95e06c70-da46-11e9-80b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Компании Mail.ru и Disney в России и СНГ объявили о заключении соглашения. Согласно ему голосовой ассистент «Маруся» получит функцию быстрого доступа к радио Disney.

По словам директора по технологиям искусственного интеллекта Mail.ru Group Андрея Калинина, голосовые помощники сегодня не просто помогают детям искать информацию и весело проводить время, но и решать гораздо более важные задачи: образовывают, прививают интерес к науке, культуре и в целом развивают любознательность.

В этом и заключается ценность нашего партнёрства: объединив технологии Mail.ru и колоссальный опыт Disney по работе с детской аудиторией, мы сможем внести весомый вклад в повышение уровня цифровых знаний у подрастающего поколения, — заявил Калинин.

Пользователи смогут запустить радиостанцию, просто попросив об этом помощника. В эфире звучат международные хиты, информационные программы и песни из фильмов, сериалов и мюзиклов Disney как на языке оригинала, так и записанные для русской версии дубляжа, сообщили News.ru в российской компании.

Как считает руководитель проекта «Дети Mail.ru» Ольга Чернова, современные дети пользуются голосовыми технологиями активнее собственных родителей и, в отличие от взрослых, относятся к цифровым помощникам как полноценным собеседникам и проводят с ними много времени. Именно поэтому «Маруся» обучается специфике общения с маленькими пользователями и получает дополнительные образовательные и развлекательные функции.

Ранее News.ru рассказал, что Mail.ru Group представила новый мессенджер для компаний Myteam. Как пояснили авторы, разработка должна упростить рабочие процессы и повысить безопасность корпоративных данных.