Стало известно, кому достанутся последние смартфоны от LG

31 мая 2021 года стало последним днём работы для мобильного подразделения LG. Компания официально прекратила производство смартфонов и планшетов. Как сообщает РИА Новости, специализированный завод во Вьетнаме перепрофилируют на сборку бытовой техники.
Последними смартфонами в истории LG
Завод во Вьетнаме выпускал мобильные девайсы от LG с 2015 года. Также там производились модули камер, мониторы и крупная бытовая техника — последняя станет основным направлением деятельности фабрики.
Южнокорейская компания приняла решение уйти с рынка смартфонов на фоне резкого падения спроса на её продукцию. В LG пообещали поддерживать выпущенные модели: выпускать обновления и осуществлять гарантийное обслуживание.
Ранее аналитики изучили данные о продажах смартфонов в 2021 году и составили рейтинг моделей по объёму продаж и по выручке. В тройке самых продаваемых гаджетов оказалась только продукция компании Apple.