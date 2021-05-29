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Стало известно, кому достанутся последние смартфоны от LG

13:47, 31 мая 2021
Фото: lgcorp.com

31 мая 2021 года стало последним днём работы для мобильного подразделения LG. Компания официально прекратила производство смартфонов и планшетов. Как сообщает РИА Новости, специализированный завод во Вьетнаме перепрофилируют на сборку бытовой техники.

Последними смартфонами в истории LG стали Velvet 2 Pro и Rollable, которые так и не вышли на рынок. Несколько тысяч произведённых моделей компания продаст сотрудникам в Южной Корее.

Завод во Вьетнаме выпускал мобильные девайсы от LG с 2015 года. Также там производились модули камер, мониторы и крупная бытовая техника — последняя станет основным направлением деятельности фабрики.

Южнокорейская компания приняла решение уйти с рынка смартфонов на фоне резкого падения спроса на её продукцию. В LG пообещали поддерживать выпущенные модели: выпускать обновления и осуществлять гарантийное обслуживание.

Ранее аналитики изучили данные о продажах смартфонов в 2021 году и составили рейтинг моделей по объёму продаж и по выручке. В тройке самых продаваемых гаджетов оказалась только продукция компании Apple.

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