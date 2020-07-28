Контейнеровоз для коридора «Север — Юг» могут оснастить газовым двигателем

https://static.news.ru/photo/812ecef8-d0df-11ea-8dc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Объединенная судостроительная корпорация/CC BY-NC 4.0/aoosk.ru

Сухогруз-контейнеровоз для транспортного коридора «Север — Юг» может быть оснащён оборудованием для работы на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом рассказали в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Разработкой проекта судна занимается конструкторское бюро «Вымпел» (входит в ОСК). Прорабатываются различные варианты его компоновки. Помимо указанного, возможно также оснащение контейнеровоза гибридной дизель-электрической установкой с накопителями электроэнергии, сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад в ОСК анонсировали разработку катамарана для работы на Каспии, способного перевозить более 150 фур. Точкой перегрузки контейнеров может стать Астрахань.

Ранее NEWS.ru писал, что к 2024 году в России будут построены два уникальных судна, предназначенных для научно-исследовательских целей, в том числе в Арктике. Благодаря своему оборудованию корабли будут многофункциональными. На строительство судов выделено 28,4 млрд рублей.