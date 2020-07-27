Два уникальных исследовательских судна выпустят в России к 2024 году

https://static.news.ru/photo/6145f62c-d065-11ea-8739-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Два уникальных научно-исследовательских судна, предназначенных для учёных, будут выпущены в России к 2024 году. На строительство кораблей выделено 28,4 млрд рублей, занимался проектом ЦКБ «Лазурит», специалисты сдали его в июне.

Начнётся строительство судов уже в этом году, корабли будут предназначены для выполнения гидрофизических, геологических, метеорологических, рыбохозяйственных и других видов исследований, а также для проведения сейсморазведки, пишут «Известия».

Можно будет использовать оба корабля и в арктических условиях, при толщине льда 0,8 м. Суда благодаря своему уникальному оборудованию будут многофункциональными. Ни в России, ни за рубежом нет аналогичных проектов, которые могли бы обеспечивать широкий спектр научных работ на современном уровне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Объединённая судостроительная компания (ОСК) расторгла контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов». Сейчас идёт поиск нового подрядчика.