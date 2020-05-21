ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

https://static.news.ru/photo/e288c890-9b72-11ea-b603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

Объединённая судостроительная компания (ОСК) расторгла контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщил глава компании Алексей Рахманов.

По его словам, сейчас идёт поиск нового подрядчика.

Есть выбор из трёх крупных российских компаний. <...> С каждым из этих потенциальных подрядчиков согласована необходимость начала докования корабля ― лето 2021 года, — цитирует Рахманова РИА Новости.

Он уточнил, что конечная цель — передать судно заказчику в 2022 году.

Глава ОСК добавил, что предыдущий подрядчик должен отчитаться за 900 млн рублей, потраченные из аванса в 2,6 млрд, так как «аванс они взяли намного больше, чем выполнили работ».

В декабре 2009 года на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки. Погибли двое военнослужащих, ещё 14 человек пострадали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Пожар нанес ущерб в 500 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минобороны решили создать центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов при главнокомандующем Военно-морским флотом. Одной из его задач станет оптимизация типов плавсредств, состава их вооружения, а также совершенствование интегрированной системы боевого управления.