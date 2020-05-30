Кабмин одобрил проект изменений в закон о содействии Ростеху

https://static.news.ru/photo/00565af8-a268-11ea-a231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российское правительство одобрило проект внесения изменений в федеральный закон о содействии разработке, производству и экспорту промышленной продукции госкорпорации «Ростех».

Сообщение об этом появилось на сайте кабинета министров. Согласно ему, одобрен проект изменений в закон о содействии разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции Ростеха, а также в статью 20 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Как отметили в кабмине, принятие законопроекта поможет обеспечить сбалансирование загрузки мощностей организаций отрасли, а также поспособствует многократному и быстрому наращиванию объёмов производства и повышению уровня безопасности взрывоопасных производств, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что госкорпорация «Ростех» обратилась в Минкомсвязь с просьбой не сокращать бюджет развития сетей 5G в стране в 2020 году.