Кабмин одобрил проект изменений в закон о содействии Ростеху

Российское правительство одобрило проект внесения изменений в федеральный закон о содействии разработке, производству и экспорту промышленной продукции госкорпорации «Ростех».
Сообщение об этом появилось на сайте кабинета министров. Согласно ему, одобрен проект изменений в закон о содействии разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции Ростеха, а также в статью 20 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.
Как отметили в кабмине, принятие законопроекта поможет обеспечить сбалансирование загрузки мощностей организаций отрасли, а также поспособствует многократному и быстрому наращиванию объёмов производства и повышению уровня безопасности взрывоопасных производств,
Ранее NEWS.ru писал о том, что госкорпорация «Ростех» обратилась в Минкомсвязь с просьбой не сокращать бюджет развития сетей 5G в стране в 2020 году.
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