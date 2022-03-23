IT-аналитик заявил, что предотвратить утечку личных данных невозможно

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил NEWS.ru, что на 100% защитить персональные данные от утечки невозможно ни на персональных устройствах, ни при работе с сервисами и компаниями. В первом случае, отмети IT-эксперт, «слив» происходит из-за нелицензионных, «крякнутых» приложений или ОС, во втором — по вине самих организаций.

Никак не защитить, это утечки из сервиса, где ваши данные по умолчанию есть — телефоны, адреса, комментарии, какие-то заказы, слив идёт изнутри компании. Потеря личных данных идёт, как правило, за счёт того, что люди либо ставят себе «трояны» на ПК или телефон, либо они работают с «крякнутыми», взломанными программами. Это прямой путь к тому, чтобы подсадить себе заразу. Эти люди не пользуются антивирусом или игнорируют его предупреждения. Второй момент, отдавать свои данные нужно только тем компаниям, которым доверяешь, — добавил Муртазин.

Накануне стало известно, что мошенники начали использовать фейковые сайты для проверки данных банковских карт на соответствие «слитой» базе. Держателям карт предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника». Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко призвал не вводить данные своей карты на сомнительных сайтах и не диктовать их при разговоре по телефону, чтобы не лишиться денег.

Ранее издание «Коммерсант» сообщало о том, что данные более чем сотни тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах. По словам экспертов, проблемы «слитая» информация не представляет, поскольку мошенники получают лишь данные об имени держателя карты и о том, какой банк её выпустил. Однако их могут использовать для рассылки персонализированной рекламы и звонков из «call-центров».

Эксперт по цифровой безопасности Дмитрий Кузнецов рассказал, что для защиты денег при утечке данных банковских карт нужно ограничить доступ к онлайн-покупкам в настройках банковского приложения. Запрет на оплату покупок без СМС-подтверждения обезопасит средства на счету, объяснил он.