Какие задачи уже способен решать искусственный интеллект, и какие цели перед ним ставятся? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка России Максим Еременко.

— Максим Алексеевич, вы принимали участие в нескольких сессиях, которые проходили в рамках Всемирного экономического форума в Давосе с 21 по 23 января. Что показалось интересным?

— Мне, как человеку, отвечающему за развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Сбербанке и работавшему вместе с коллегами над национальной стратегией по развитию искусственного интеллекта, естественно, интересно общение с представителями бизнеса и общественных организаций. На Форуме прозвучало много предложений. Глава Центра четвёртой промышленной революции Мурат Сонмез выступил с инициативой создать всемирную конституцию этики в области ИИ. Этому есть очень разумные обоснования — этические вопросы в каждой стране разные. У каждого государства, вовлечённого в этот диалог, есть свои важные аспекты в вопросах этики ИИ. Помимо стратегических дискуссий была и более прикладная повестка.

— Если говорить про искусственный интеллект в банковской сфере то, прежде всего, о чём будет идти речь?

— ИИ и, в частности, машинное обучение, в банкинге появились, наверное, одними из первых, для задач управления рисками, ликвидностью, доходностью. В этом смысле, риск-менеджмент — это самое зрелое направление в банкинге, которое уже успешно автоматизируется. Не потому, что люди плохо работают, а потому, что людей, принимающих решение по большим заявкам, то есть, на значительные займы, правильнее будет перепроверять. Потому что люди иногда ошибаются, и человеческий фактор приводит к финансовым последствиям.

Но сейчас мы видим, что и в банковской индустрии, и в принципе практически во всех индустриях, связанных с работой с клиентами, на первое место постепенно начинает выходить применение технологий ИИ для улучшения клиентского опыта, для автоматизации внутренних процессов на основе аналитики данных. То есть, за последние 5-7 лет фундаментальная математика не поменялась, но возможности хранить, обрабатывать данные и собирать их из разных источников сильно продвинулись вперёд.

Максим Еременко Нина Зотина/РИА Новости

То есть, это вопрос про возможности «железа». И ровно такой скачок в производительности, вычислительной мощности «железа» привёл к так называемому AI-буму (Artificial Intelligence — искусственный интеллект, — NEWS.ru), или, как говорят специалисты, которые долго за этим трендом наблюдают, наступило очередное AI-лето. И все сейчас прогнозируют, когда наступит AI-зима. Но, в отличие от других технологий, которые принято называть модными, AI является достаточно прикладной. Поэтому, возвращаясь к вопросу про банкинг, я считаю, что сейчас абсолютно все направления для банков подлежат улучшению, совершенствованию за счёт использования технологий AI.

— Где сейчас точка соприкосновения обычного пользователя, клиента банка, с искусственным интеллектом?

— Мы с вами общаемся благодаря разным цифровым платформам. Смартфоны, планшеты, десктопы, ноутбуки — это сейчас точки входа, которые позволяют осуществлять большинство банковских операций. Вам физически приходить в отделение нужно в исключительных случаях, как правило, разово. В некоторых странах мы видим примеры, когда регулятор идёт навстречу банкам, финансовой индустрии, и некоторые операции упрощает, в том числе, и идентификацию клиентов в системе, даже если они не являются клиентами финучреждения.

— Можно предположить, что разработки в области искусственного интеллекта должны сильно опережать время. Какие цели стоят перед этой сферой в обозримом будущем?

— Как раз в Давосе на одной из панельных сессий обсуждалась тема так называемого «сильного искусственного интеллекта». На самом деле, профессионалы и учёные говорят, что это не совсем правильный термин, более верно называть «обобщённый» или «общий искусственный интеллект». То есть, сейчас по-прежнему ИИ, технологии машинного обучения, глубокого обучения автоматизируют рутинные процессы. Скажем так, те действия, которые когнитивно не являются сложными. Вопрос в том, когда технологии искусственного интеллекта смогут решать когнитивно сложные задачи.

— Какие, например? Выдавать кредит или нет?

— Нет, выдавать кредит или нет — это я всё-таки отношу как раз к более простой задаче, которая уже успешно автоматизируется. Для ритейла — так практически повсеместно. Для корпоративных кредитов — частично, но в Сбербанке в прошлом году был запущен такой процесс.

Новые задачи, стоящие перед ИИ, это скорее принятие социально значимых решений. В ближайшие несколько лет, мы увидим, как технологии ИИ придут к этому. То есть, всё больше и больше фактор автоматизации, за счёт ИИ, будет влиять на кадровые и сложные управленческие решения. Сегодня пока ни одной компании в мире не удалось полностью автоматизировать этот процесс.

— Сколько примерно на это понадобится времени?

— Я думаю, что первые точки автоматизации подобных сложных решений мы увидим через пять, максимум десять лет. Правда, мнения разделяются. Некоторые скептики говорят, что это не наступит никогда.

Но, так или иначе, допустим, даже в индустрии здравоохранения, где от точности постановки диагнозов зависят жизни, ИИ уже активно применяется. Например, врачи, при проведении процедуры УЗИ, активно используют, особенно в современном оборудовании, системы подсказки, поддержки в принятии решения. Потому что помнить все цифры, варианты нормы, отклонения от нормы невозможно. А базовая задача применения компьютерного зрения и математической статистики показывает вам, в каком доверительном интервале вы находитесь, какой это перцентиль.

Также сейчас существуют пока ещё не популярные в промышленных масштабах, технологии компьютерного зрения для классификации типов новообразований. В банке есть лаборатория по ИИ, которая занимается такими исследованиями. И мы это делаем в партнёрстве с медицинскими учреждениями, с больницами. Здесь очень важно, прежде чем говорить об этических аспектах, подумать над теми преимуществами, которые это даст. Потому что цена спасенной человеческой жизни, или сокращение врачебных ошибок, даже на доли процентов, это, в масштабах человечества, колоссальный выигрыш. Поэтому второй, наверное, важный тренд, помимо повсеместной ИИ-автоматизации и более сложных когнитивных задач, — это активное использование, освоение технологий искусственного интеллекта для социальных потребностей.

— Какое место занимает Россия в области разработок технологий искусственного интеллекта?

— Если конкретизировать и говорить про технологии ИИ, то мы, к сожалению, даже не в «топ-5», а по некоторым показателям и не в «топ-10». Например, число российских исследований, публикаций, научных работ, которые доходят до конференций A-класса по машинному обучению, по ИИ не самое высокое. При этом, достаточно много российских разработчиков, исследователей, инженеров работает в крупнейших мировых компаниях.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Следовательно, если мы задумаемся и будем реализовывать меры по возвращению и удержанию талантов, исследовательскую базу переводить на качественно новый уровень, у нас есть шанс изменить ситуацию. Наши учёные и учебные сообщества, которые сейчас есть, все ещё отстают от наших зарубежных коллег. Прогрессивные команды, как правило, получаются на стыке бизнеса и науки, конечно, хочется, чтобы наше государство, по аналогии с крупнейшими технологическими компаниями, также инвестировало в молодые таланты, принимало усилия для их удержания на родине.

И, мне кажется, у России очень много интересных задач. Мы представлены почти в половине часовых поясов, в различных климатических зонах. И мы также представлены почти во всех индустриях. То есть, мы достаточно диверсифицированы. Дальнейшая диверсификация и уход от зависимости от выручки только лишь в ресурсной индустрии экономики возможны, если начать активно инвестировать в технологии искусственного интеллекта. И, по большому счету, отработать задачи, зафиксированные в национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, которую президент России утвердил в октябре прошлого года.

Нам следует двигаться по пути федерального проекта, но без перекосов, то есть, каждый участник должен чётко знать и делать свою задачу. Бизнес должен заниматься бизнесом, государство должно, прежде чем вводить какие-то регуляторные ограничения, сначала стимулировать инновационные активности, которые продвигают нас вперед. И, конечно же, работа с талантами, системой образования тоже могут быть улучшены при помощи систем искусственного интеллекта.