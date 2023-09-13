Apple показала iPhone 15 и новые умные часы: как они выглядят

Фото: EPA/TASS

Глава компании Apple Тим Кук на ежегодной осенней презентации новинок компании в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park

Вечером 12 сентября компания Apple презентовала несколько новинок: поколение смартфонов iPhone 15 и две модели умных часов — Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2. Главным техническим новшеством стал переход всех гаджетов на разъем USB-C, как того требовал Евросоюз. Теперь все ноутбуки MacBook, планшеты iPad, смартфоны iPhone и в будущем второе поколение AirPods Pro будут выпускаться с новым разъемом.

В новой линейке смартфонов четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Они оснащены титановым корпусом и самым быстрым процессором A17 Pro — он способен выполнять 35 триллионов операций в секунду. В базовых моделях iPhone 15 и 15 Pro есть окошечко Dynamic Island. Смартфоны сделаны на базе чипа A16 Bionic, получили новую камеру с основным модулем на 48 мегапикселей, она способна поддерживать пятикратный зум. В Apple доработали и качество голосовой связи: теперь нейросеть обеспечивает активное шумоподавление и выделение звука голоса на общем фоне. А iPhone 15 Pro получил настраиваемую кнопку Action Button вместо переключателя бесшумного режима. На нее можно настроить включение диктофона, запуск камеры и другие опции.

Смартфоны представлены в четырех цветах. Цена самого простого нового айфона начнется от $799 д, а стоимость iPhone 15 Pro Max начинается с $1200 за версию с 256 гигабайтами памяти.

Кроме новых iPhone 15 в компании презентовали часы Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2. Они получили целый ряд обновлений, в частности так называемый двойной тап: теперь пользователь сможет ответить на звонок даже когда руки заняты — достаточно щелкнуть пальцами.

Как выглядят новинки Apple — в фотогалерее NEWS.ru.