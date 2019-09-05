https://static.news.ru/photo/747178c4-cfef-11e9-bdda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schlesinger/picture alliance/Global Look Press

В России, Европе и на Ближнем Востоке в скором времени наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который использует большинство сайтов. Трудности могут испытывать небольшие операторы связи и интернет-хостинги. Проблем с доступом к информационным ресурсам для простых пользователей не возникнет.

До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространённого протокола IPv4, — рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.

Изначально в протоколе IPv4 было 4,3 млрд адресов. По данным RIPE NCC, сейчас доступно 1,88 млн, хотя ещё 30 июля их было 2,61 млн. Компании, которые захотят получить адрес в этом формате, будут вынуждены перекупать его либо ждать, когда он освободится.

Как писал News.ru, Роскомнадзор снял ограничение доступа с 17 IP-подсетей (2,7 млн IP-адресов) компании Amazon, поскольку они уже не используются для обеспечения работы Telegram. С апреля 2018 года ведомство блокировало Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Мессенджер для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, но РКН начал блокировать и их IP-адреса. В связи с этим возникли проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.