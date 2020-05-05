Instagram ограничил использование хештега «море»

Социальная сеть Instagram ввела ограничения в связи с пандемией коронавируса. При попытке поиска по хештегу «море» сервис предупреждает об опасности.
Соответствующее сообщение появляется при переходе по хештегу из публикации или вводе его в поле поиска. В тексте Instagram предлагает помощь.
Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам, — говорится в сообщении.
При этом посмотреть публикации всё же можно: достаточно нажать соответствующую кнопку в появившемся окне.
Ранее, как писал NEWS.ru, компания Facebook опровергла сообщения, что её социальная сеть Instagram начала бороться с фотографиями, которые отредактированы в Photoshop. Там лишь отметили, что видят своей задачей информирование пользователей о ложном контенте.
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