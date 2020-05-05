Instagram ограничил использование хештега «море»

https://static.news.ru/photo/3e61ad66-8ecc-11ea-9a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Социальная сеть Instagram ввела ограничения в связи с пандемией коронавируса. При попытке поиска по хештегу «море» сервис предупреждает об опасности.

Соответствующее сообщение появляется при переходе по хештегу из публикации или вводе его в поле поиска. В тексте Instagram предлагает помощь.

Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам, — говорится в сообщении.

При этом посмотреть публикации всё же можно: достаточно нажать соответствующую кнопку в появившемся окне.

Ранее, как писал NEWS.ru, компания Facebook опровергла сообщения, что её социальная сеть Instagram начала бороться с фотографиями, которые отредактированы в Photoshop. Там лишь отметили, что видят своей задачей информирование пользователей о ложном контенте.