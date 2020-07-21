Илон Маск назвал преимущества чипирования

https://static.news.ru/photo/bcb525a6-cb4b-11ea-a57e-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/HGlobal Look Press

Глава компаний SpaceX и Tesla предприниматель Илон Маск рассказал о преимуществах технологии по вживлению в мозг чипа-имплантата. Разработкой этой технологии занимается стартап бизнесмена Neuralink.

По его словам, чип в мозге позволит контролировать необходимый уровень гормонов, а также слушать музыку без использования каких-либо дополнительных устройств. Маск убеждён, что разрабатываемый чип сможет влиять на высвобождение различных химических веществ, среди которых окситоцин и серотонин. Также чипирование позволит человеку снизить уровень тревоги и улучшить концентрацию на своих мыслях, сообщает RNS.

Cтартап Neuralink был создан в 2017 году. Инвесторы вложили в него более $150 млн, около $100 млн инвестировал сам Маск. Бизнесмен считает, что после подключения человеческого мозга к компьютеру миллионы людей будут «кибернетическими успешными».

NEWS.ru писал, что состояние Илона Маска увеличилось на $6,1 млрд после роста стоимости акций Tesla. В 2020 году их общий рост составил 269%. Основной частью капитала Маска является пятая часть акций Tesla. Его состояние оценивается в $70,5 млрд.