Илон Маск назвал преимущества чипирования

Глава компаний SpaceX и Tesla предприниматель Илон Маск рассказал о преимуществах технологии по вживлению в мозг чипа-имплантата. Разработкой этой технологии занимается стартап бизнесмена Neuralink.
По его словам, чип в мозге позволит контролировать необходимый уровень гормонов, а также слушать музыку без использования каких-либо дополнительных устройств. Маск убеждён, что разрабатываемый чип сможет влиять на высвобождение различных химических веществ, среди которых окситоцин и серотонин. Также чипирование позволит человеку снизить уровень тревоги и улучшить концентрацию на своих мыслях,
Cтартап Neuralink был создан в 2017 году. Инвесторы вложили в него более $150 млн, около $100 млн инвестировал сам Маск. Бизнесмен считает, что после подключения человеческого мозга к компьютеру миллионы людей будут «кибернетическими успешными».
NEWS.ru писал, что состояние Илона Маска увеличилось на $6,1 млрд после роста стоимости акций Tesla. В 2020 году их общий рост составил 269%. Основной частью капитала Маска является пятая часть акций Tesla. Его состояние оценивается в $70,5 млрд.
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