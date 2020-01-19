https://static.news.ru/photo/774f4854-3aa8-11ea-93e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: airbus.com

Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.

Грузовой супертранспортёр разработан компанией Airbus для перевозки компонентов самолётов между производственными площадками в Европе и линиями конечной сборки во Франции, Германии и Китае, — передаёт CNN.

Beluga XL является преемником Beluga или Airbus A300-600ST, лайнера, который начали эксплуатировать в 1995 году. В нынешней модификации инженеры опустили взлётную палубу и переместили огромный грузовой отсек на фюзеляж, создав тем самым форму кита-белуги. Новый самолёт получился на шесть метров длиннее и на один метр шире своего предшественника.

Ранее NEWS.ru писал, что американская корпорация Boeing заинтересовалась проектом французской компании AKKA Technologies. Последняя разработала необычный самолёт, который при посадке способен превращаться в поезд. Во время посадки крылья машины будут отделяться, а корпус — трансформироваться в поезд и передвигаться по рельсам.