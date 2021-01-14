Греф назвал главный недостаток искусственного интеллекта

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что человек не может соревноваться с искусственным интеллектом (ИИ) в объёме знаний. Однако у людей есть ключевое преимущество, отметил банкир.

С искусственным интеллектом мы не в состоянии соревноваться с точки зрения объёма знаний. Там можно значительно быстрее и более объёмно получить любые знания. Но то, чего не может искусственный интеллект, — это принятие решений в условиях неопределённости, — сказал Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

Сбербанк в последние несколько лет активно развивает сферу ИИ. В ближайшее время организация намерена основать в России первый институт искусственного интеллекта, который должен будет обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям ИИ.

Гайдаровский форум представляет собой международную научно-практическую конференцию, на которой обсуждаются экономические вопросы. Мероприятие проводится с 2010 года. Главная тема нынешнего форума обозначена как «Россия и мир: вызовы нового десятилетия». NEWS.ru выступает в качестве информационного партнёра мероприятия.

Ранее глава Сбербанка заявил, что срок возвращения российской экономики к докризисным показателям не будет быстрым. По его оценке, в следующем году экономика выйдет на курс восстановления, но многое будет зависеть от того, смогут ли вакцина и лекарства от коронавируса остановить мировую эпидемию, передавал NEWS.ru.