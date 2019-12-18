Последние выездные проверки Ростехнадзора, прошедшие в декабре 2019 года, подтвердили полную технологическую готовность к эксплуатации железнодорожной части Крымского моста.
Заключение о соответствии, выданное Ростехнадзором заказчику — Упрдор «Тамань», удостоверяет, что объект построен и соответствует проектной документации,
Ростехнадзор осуществлял государственный строительный надзор над сооружением железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив с февраля 2016 года. На данный момент строительство официально завершено.
Одним из главных событий 2019 года является предстоящее открытие железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, писал ранее NEWS.ru.
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