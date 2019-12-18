https://static.news.ru/photo/860c4602-21a4-11ea-87ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Последние выездные проверки Ростехнадзора, прошедшие в декабре 2019 года, подтвердили полную технологическую готовность к эксплуатации железнодорожной части Крымского моста.

Заключение о соответствии, выданное Ростехнадзором заказчику — Упрдор «Тамань», удостоверяет, что объект построен и соответствует проектной документации, сообщается на сайте ведомства.

Ростехнадзор осуществлял государственный строительный надзор над сооружением железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив с февраля 2016 года. На данный момент строительство официально завершено.

Одним из главных событий 2019 года является предстоящее открытие железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, писал ранее NEWS.ru.